شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: مستمرون فى العمل من أجل القضاء على مرض السعار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن الهيئة مستمرة مع شركائها في التنمية الزراعية المستدامة وتنفيذاً للاستراتيجية العالمية للقضاء علي مرض السعار والحفاظ علي صحة المواطن المصري.

وأضاف شاهين فى تصريحات له، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تسعى للعمل في إطار منظومة الصحة الواحدة للسيطرة علي الأمراض المشتركة حيوانية المنشأ حفاظا علي الصحة العامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.

وأضاف، أنه تم إعداد زيارة لخبيرة دولية في مجال مرض السعار وهى الدكتورة كاتنجا ووفد مرافق لها من منظمة الفاو، وتم إعداد جدول للزيارة علي مدار أسبوع كامل لتحديد أوجه الدعم الفني واللوجيستي .

وبدأت الزيارة لديوان الهيئة وتم عرض تقديمي من المختصين بالهيئة علي وفد منظمة الأغذية والزراعة يشمل الوضع الحالي للمرض داخل مصر والإجراءات التي تقوم بها الهيئة للسيطرة علي المرض، وتم ترتيب زيارة لكل من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقي وعرض آليات التشخيص للمرض وطريقة أخذ العينة ثم زيارة لاحدى كليات الطب البيطري والتنسيق لزيارة معهد بحوث الامصال واللقاحات بالعباسية .

تناولت الزيارة عرض مراحل إنتاج اللقاح وآلية نقله وتم التنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان ومنسقي المجتمع المدني وشرح آليات التعاون والتنسيق مع الهيئة في كيفية التعامل مع الكلاب الضالة بزيارة أحد الشلاتر.

وأكد شاهين علي السير في نهج منظومة الصحة الواحدة للسيطرة علي المرض مع الشركاء المعنيين وتم إعداد التصور المبدئي لأوجه التعاون المستقبلي في إطار الإستراتيجية العالمية للقضاء علي مرض السعار بحلول عام 2030 وذلك من خلال عدة محاور: التحصين للكلاب الضالة بلقاح مرض السعار بنوعيه ، التوعية للمواطنين بكيفية التعامل مع الكلاب الضالة وخطورة مرض السعار، والتعقيم للحد من أعداد الكلاب الضالة.