شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لكلية الآثار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراث حضاري، هوية ثقافية، حضارة، انثروبولوجي، التراث الرقمي وغيرها من المصطلحات المختلفة منتشرة خلال هذه الفترة، لتشمل مجالات واسعة جدا وكلها مرتبطة بعلم الآثار.

وتهيئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في كلية الآثار والتراث الحضاري الطلاب لسوق العمل المهني والأكاديمي بأفضل صورة ممكنة، لأن الدراسة فيها تختلف عن الصورة المحفورة فى العقول عندما يتردد اسم كلية الآثار.

البحث الأكلية الاكاديمي - عمل أفلام وثائقية - علم المتاحف - تصميم المتاحف والمعارض سواء افتراضية أو واقعية - الكيمياء الأثرية - بايواركيولوجي (علم الاحياء الاثري) - الرسم والبرامج الهندسية المستخدمة في المواقع الأثرية - التراث السياسي وغيرها من المقررات تساعد الطلاب لتتأهل لسوق العمل والتخصص في المجال الذى يحبه.

الكلية بها قسمان يتخصص الطالب في واحدة منهما في الفرقة الثالثة.. وهى: (قسم الآثار المصرية - ترميم المقتنيات الأثرية).

وبهذ يصبح الطالب وقت تخرجه حاصلا على شهادة البكالريوس في واحدة من التخصصين، مع خلفية علمية من مختلف المقررات خلال الأربع سنين، وبها يصبح مؤهلا لسوق العمل بأفضل شكل ممكن.

•⁠ الكلية تقبل بحد أدني 50% من شعبتين ( علمي _ أدبي).

•⁠ ⁠الكلية معتمدة محليا ودوليا من مجلس الاعلي للجامعات

•⁠ ⁠أبدا فكر في حلم جديد وبداية جديدة كلية الاثار والتراث الحضاري ترحب بالجميع.

سجل الآن قبل انتهاء العدد واستمتع بمنحه 50% على المصاريف الدراسية/ كما يمكن الاستفادة بمنحة السداد المبكر بخصم 5%.