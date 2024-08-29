شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم: المجتمع المدنى يدعم قضايا ذوى الإعاقة ويساهم فى التوعية بحقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على دور وأهمية مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة والمساهمة بشكل كبير في التوعية الخاصة بهم وأسرهم.

وثمنت المشرف العام على المجلس، دور وقيمة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما يقدمه من خدمات تستهدف بشكل أساسي الحماية الاجتماعية لكافة أطراف المجتمع عامة والأشخاص ذوي الاعاقة خاصة، وذلك خلال كلمتها في ندوة "دور منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" على هامش زيارتها لمحافظة مرسى مطروح ضمن خطة المجلس الرامية إلى زيارة المحافظات والوقوف على التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ولقاء الأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم والاستماع إلى التحديات التي تواجههم وكذلك توعيتهم بحقوقهم التي أقرها القانون والدستور، وافتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الاعاقة في إطار خطة المجلس لتمكينهم اقتصاديا، وعرض جهود الدولة فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وخلال اللقاء قالت المشرف العام على المجلس، أن دور الجمعيات الاهلية يتكامل ويساند أدوار الدولة في دعمها للفئات الاولى بالرعاية، وكذلك الأشخاص ذوي الاعاقة، واستمعت خلال الندوة لقصص نجاح أسر الأشخاص ذوي الاعاقة، والتعرف على التحديات التي واجهتهم وتغلبوا عليها، وجهود الدولة في دعمهم، وأشادت خلال اللقاء بالدور المهم الذي تقوم به جمعية تأهيل المعاقين في محافظة مطروح، والخدمات التي تقدمها الجمعية للمترددين عليها من الأشخاص ذوي الاعاقة، و التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الجمعية بشأن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

جدير بالذكر ان الندوة شارك فيها بالحديث الدكتورة دار السلام حسين، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والدكتور أحمد سمير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمطروح، وعامر خميس، مدير عام جمعية التأهيل الاجتماعي بالمحافظة