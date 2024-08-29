شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تنتهى من إصلاح خط رئيسى بميدان ابن الحكم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 800 مم بميدان ابن الحكم بمصر الجديدة بعد الدفع بكل المعدات والأجهزة والفنيين المشاركين فى الإصلاح وتم الفتح وجارى ضخ المياه.

وأبدت الشركة أسفها عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وأشار م.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن ، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات لسحب المياه من الشارع والدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع بالمجان فى المناطق المتأثرة من كسر الماسورة حيث تم الانتهاء من الاصلاح وجارى ضخ المياه.