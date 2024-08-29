أمطار رعدية بهذه المناطق.. تعرف على طقس غد الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صحفي لها، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 30 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها: يسود غداً طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل ورأس بناس.

وأضافت: تنشط رياح سرعتها 34 كيلومتر في الساعة على مناطق من حلايب وشلاتين وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل.

درجات الحرارة غدا..

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

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