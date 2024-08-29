حدث في 8ساعات| الحكومة تكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة.. وتقر غرامات على تأخير سداد فواتير الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، أبرزها، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي كشف فيها عن موعدي تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الضبعة النووي وتطبيق الدعم النقدي.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

"مدبولي" يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الضبعة النووي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا إنّ القرار الذي تم اتخاذه قبل بضع سنوات لبدء المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تفعيل وإدخال المشروع في مصر. للتفاصيل.. اضغط هنا

زيارة تعريفية.. وفد صحفي من الصين وكوريا يزور الأهرامات والمتاحف

ا ستضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً صحفياً من كبرى الصحف والمجلات بجمهوريتي الصين الشعبية وكوريا الجنوبية. للتفاصيل.. اضغط هنا

إيهاب فهمي رئيسا للمركز القومي للمسرح لعام جديد

جدد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الثقة في الفنان إيهاب فهمي، وقرر تكليفه بالقيام بأعمال مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ لمدة عام جديد، بعد انتهاء عقده. للتفاصيل.. اضغط هنا

أرباح الشركات الأجنبية 50 مليار دولار.. شعبة الأدوية: نعاني نقصا في ألف نوع من الدواء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دولا عدة أوقفت تصدير المواد الخام التي تستخدم في صنع الأدوية، أثناء أزمة كورونا، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي الذي كانت تمتلكه مصر وقتها والذي كان يكفيها 6 أشهر ساهم في إنقاذ صناعة الأدوية. للتفاصيل.. اضغط هنا

بشرط التوافق.. رئيس الوزراء يكشف موعد تطبيق الدعم النقدي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنشأت عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجات الدولة من المواد البترولية، لافتا إلى أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة شملت أيضًا السلع الغذائية، إذ مر نحو 6 أشهر ولم نجد أي نواقص في السلع. للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس.. ماذا دار في اللقاء؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من عدد من لجان الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. للتفاصيل.. اضغط هنا

شروط الحصول على تخفيض 1% في تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس بمقر الحكومة بمدينة العالمين على عدد من القرارات المهمة. للتفاصيل.. اضغط هنا

بينها بروفين وريفو وكليكسان.. ضخ أدوية جديدة "ناقصة" بالسوق (قائمة بالأسماء)

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات كبيرة لعدد من المستحضرات المهمة بالسوق المصري، وخاصة لأدوية علاج الحساسية، ومضادات التقلصات، ومسكنات وخوافض الحرارة، ومضادات الفطريات، والأدوية الهرمونية، وأدوية علاج الأورام، ومضادات التجلط. للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار رسمي.. 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 لطن البنجر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد الأسعار الاسترشادية (سعر ضمان) للمحاصيل السكرية لموسم 2025. للتفاصيل.. اضغط هنا

خطورة بالغة.. أول تعليق من السيسي على التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية

حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من "الخطورة البالغة" للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي. للتفاصيل.. اضغط هنا

خاص| إقرار غرامات على التأخير في سداد فاتورة الكهرباء تصل لـ 7% - مستند

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أقر في جلسته بتاريخ 18 أغسطس الجاري تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء. للتفاصيل.. اضغط هنا

حافز شهري وتعديل الأجر.. الحكومة توافق على ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقًا إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه. للتفاصيل.. اضغط هنا