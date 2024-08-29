متحدث الحكومة يكشف آخر مستجدات أزمة نقص الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت مبكرًا في مواجهة نقص الأدوية، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية كانت تتعلق بعدم توافر المواد الخام، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بتحريك سعر الصرف، وواجهت شركات الأدوية مشاكل بسبب نقص العملة الصعبة، ما أثر على استيراد المواد الخام.

وأضاف متحدث الحكومة، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "ON"، اليوم الخميس، أن الدولة تمكنت من توفير العملة الصعبة بالتعاون مع البنك المركزي، والإفراج عن شحنات الأدوية المحتجزة في الجمارك وتوفير المواد الخام اللازمة، ونتيجة لهذه الإجراءات، بدأت الأسواق تشهد ضخًا متزايدًا من الأدوية خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص مرض الكوليرا، أكد أن مصر خالية تمامًا منه، كما أن مصر لديها كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولا داعي للخوف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن موضوع الكوليرا لم يكن محل نقاش خلال اجتماع اليوم، لكن الجهات المعنية تطبق إجراءات وقائية في المطارات والمنافذ، وتتخذ التدابير اللازمة فور ظهور أي حالات محتملة لأي مرض.