أميرة بدر تنتقد تصريحات إلهام شاهين عن مخرج ترك التصوير من أجل الصلاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقدت الإعلامية أميرة بدر، تصريحات الفنانة إلهام شاهين في فيديو متداول تنتقد خلاله مخرج تعاونت معه، ولكنه ترك التصوير من أجل أداء الصلاة، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقادها.

قالت أميرة بدر خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار": "إن تصريحات إلهام شاهين تسببت في موجة غضب خلال الساعات الماضية، تصوير الفيلم مش أهم من فرض ربنا، إيه العيب في أداء المخرج ومعاه العاملين في اللوكيشن للصلاة؟".

وأضافت مقدم "خلاصة الكلام": "هو فرض ربنا بقى تدين، إلهام شاهين بتوصف التدين بالحالة الغريبة، الكلام ده مستفز وغير مقبول"، متابعة: "الصلاة لا تستغرق 10 دقايق، ده أحيانًا المخرج بينتظر الفنانة بالساعة والساعتين لحد ما تظبط الميكب بتاعها".

وقالت إلهام شاهين خلال الفيديو المتداول: "المجتمع بقي متسلفن إلى حد كبير.. أنا اشتغلت مع أحد المخرجين تدين بشكل غريب.. كان الأذان يؤذن يسيب التصوير وياخد معاه كل العمال ويؤم بيهم.. هو لازم في ميعاد الصلاة؟!، لما تخلص التصوير صلي في أوضتك، مش توقف الشغل علشان ميعاد الصلاة".

وتابعت منتقدة: "خلص المشهد الأول وفي الأوضة بتاعتك وصلي لكن تعطل الاستديو كله، ده عمرنا ما كنا بنشوفه، مش توقف الشغل علشان ميعاد الصلاة".