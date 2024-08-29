عواقب وخيمة.. مصطفى بكري: هذا هو الهدف من إرسال قوات مصرية للصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الهدف من إرسال قوات مصرية للصومال وعمل تعاون عسكري مشترك، هو البناء والتعمير، وعدم التدخل في شئون الدول.

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر من أولى الدول التي تنشر قوات سلام في الصومال، ولها مواقف في ذلك، ومن يقول بغير ذلك فهو يفتعل أزمات غير مبررة.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن سياسة مصر ثابتة، وهي عدم التدخل في شئون الدول، ولا تبادر بالعداء، مؤكدا أن إثيوبيا أعلنت أن من يوقع اتفاقيات عسكرية مع الصومال عليه أن يتحمل العواقب الوخيمة، وهو تصريح غير مبرر.