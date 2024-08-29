الارشيف / أخبار مصر

عواقب وخيمة.. مصطفى بكري: هذا هو الهدف من إرسال قوات مصرية للصومال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الهدف من إرسال قوات مصرية للصومال وعمل تعاون عسكري مشترك، هو البناء والتعمير، وعدم التدخل في شئون الدول.

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر من أولى الدول التي تنشر قوات سلام في الصومال، ولها مواقف في ذلك، ومن يقول بغير ذلك فهو يفتعل أزمات غير مبررة.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن سياسة مصر ثابتة، وهي عدم التدخل في شئون الدول، ولا تبادر بالعداء، مؤكدا أن إثيوبيا أعلنت أن من يوقع اتفاقيات عسكرية مع الصومال عليه أن يتحمل العواقب الوخيمة، وهو تصريح غير مبرر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا