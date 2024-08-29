بعد تحديد الأسعار الاسترشادية لها.. نقيب الفلاحين يكشف أرباح مزارعي المحاصيل السكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن نسبة أرباح مزارعي المحاصيل السكرية بعد قرار الحكومة أمس الخميس، بالموافقة على تحديد سعر 2500 جنيه كسعر استرشادي لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقا للأسعار وقت توريد المحصول وغير قابل للانخفاض، وكذلك 2400 جنيه لطن بنجر.

وقال أبو صدام خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن السعر الاسترشادي الجديد سيجعل ربح المزارع 55 ألف جنيه في الطن الواحد سواء من القصب أو البنجر موضحا أن سعر طن المحاصيل السكرية يصل لـ100 ألف جنيه أي أن هناك 50% مكسب من الثمن الحقيقي.

وتابع: مصر تزرع نحو 650 ألف فدان من محصول بنجر السكر كل عام يعطوا إنتاجية بنحو مليون و800 ألف طن سكر ونزرع نحو 350 ألف فدان من قصب السكر نحصل منهم حسب كميات التوريد للمصانع لنحو مليون طن فيما نستورد نحو 400 ألف طن فقط من السكر كل عام لسد الفجوة التي تصل إلى 10% ما بين الإنتاج والاستهلاك.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم الخميس على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه.

اقرأ أيضا:

سحب وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

دليل الصحة لـ "شلل الأطفال".. كيفية التشخيص وطرق الوقاية – مستند

الحكومة توافق على قانون الإجراءات الجنائية