شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عودة قطارات النوم للسكة الحديد على خط الإسكندرية - أسوان والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تشغيل عدد من قطارات النوم على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان والعكس، وكذلك ضمن خطة السكة الحديد لزيادة عدد الرحلات اليومية لقطارات النوم على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري.

وتضمنت التعليمات تشغيل 4 قطارات نوم جديدة بمعدل رحلتين يوميا على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان والعكس، وتشغيل رحلتين على خط القاهرة - الإسكندرية وجاءت المواعيد على النحو التالى:



أولًا خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان والعكس:

- تحرك قطار رقم 1088 نوم خط الإسكندرية - أسوان من محطة الإسكندرية الساعة 7:20 مساء ليصل القاهرة الساعة 10:00 مساء ويتحرك لمحطة أسوان الساعة 12:00 ظهرًا يعمل أيام الأحد والخميس.

- تحرك قطار 1089 نوم خط أسوان - القاهرة - الإسكندرية من محطة أسوان 7:40 مساء يصل محطة القاهرة 8:30 صباحًا بصل الإسكندرية الساعة 10:20 صباحًا يعمل أيام الإثنين والجمعة.



ثانيًا خط القاهرة - الإسكندرية:

- تحرك قطار رقم 1082 نوم خط الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:20 مساء ليصل القاهرة الساعة 10:00 مساء يعمل أيام السبت والثلاثاء.

- تحرك قطار 1083 نوم خط القاهرة - الإسكندرية من محطة القاهرة 7:20 مساء بصل الإسكندرية الساعة 10:05 مساء صباحًا يعمل أيام الأحد والخميس.