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عز الأسطول وفرقته بقبة الغورى.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر بالغورية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا للفنان عز الأسطول وفرقة، اليوم الجمعة 30 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءا.

تخرج "الأسطول" من كلية التربية الموسيقية قسم الغناء الأوبرالي، وكانت بدايته الفنية مع فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بالأوبرا، ثم فرقة شرقيات مع الفنان فتحي سلامة وغيرهما.

ويقدم أغاني مزيج بين موسيقى الراي، والقصائد الصوفية، بالإضافة إلى أغاني من الفلكلور الصعيدي.

كون عز الأسطول فرقته الموسيقية عام 2009، بداية من عام 2013 وقدم مع المايسترو هشام جبر مجموعة من حفلات الغنائية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الحفلات والعروض الفنية داخل مصر وخارجها، مثل العرض الكبير (ابن بطوطة) فى البحرين وإيطاليا وعمان، كما شارك بأغنية النهاية لفيلم (خان تيولا) للمخرج وسام المدني.

عرف الجمهور "الأسطول" بعد مشاركته بالغناء في "أنشودة آمون رع" في حفل افتتاح طريق الكباش عام 2021 قيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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