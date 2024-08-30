شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن توفير 5183 فرصة عمل فى 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية عن تلقيها طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظيفة مُتوفرة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً لـ الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة من الآن وحتى نهاية الشهر المُقبل سبتمبر 2024، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتتوافر فرص العمل فى 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والفيوم، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

وفي تخصصات: مُدرسين جميع التخصصات، ومسئول ائتمان، ومحاسبين، وقائد فريق، ومُحصل، وموظفى استقبال فرع، وبائعين، وتلى سيلز، وخدمة عملاء، وأخصائى موارد بشرية، ومدير قسم جودة، ومدير إنتاج، وأخصائى تمريض، ومُتخصص تسويق، ومُشرف خطوط إنتاج، ومُنسقين ميدانيين، وأخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومُشرف موقع، ومُشغل ماكينات، ومُراجع مالى، ومندوبين مبيعات، ومُراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.