شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 9 آليات لمواجهة الإجهاد الحرارى أبرزها شرب السوائل بكثرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 30 أغسطس 2024 04:30 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الخاصة بمواجهة الإجهاد الحرارى وضربات الشمس والتى تتضمن:
1- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.
2- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.
3- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي.
4- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.
5- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً).
6- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء.
7- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ.
8- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.
9- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويل.
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