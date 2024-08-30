أعمال عربية وعالمية فى افتتاح موسم أوركسترا القاهرة السيمفونى الـ ٦٦ بالأوبرا.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا بعنوان (أنا هويت وأنتهيت) فى افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفونى والذى يحمل رقم (٦٦) بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة المطربة أميرة احمد وذلك في الثامنة والنصف مساء غد السبت ٣١ اغسطس علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج عدداً من أهم الأعمال العربية والعالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة رقم ١ (فتاة الآرل) لجورج بيزيه، أغنية لن أبكي من قصيدة لفدوى طوقان لـ أحمد الصعيدى، دور أنا هويت وانتهيت لسيد درويش برؤية وإعادة توزيع لمحمد سعد باشا وافتتاحية ورقصات بولوفيتسية من أوبرا الأمير إيجور لـ ألكسندر بورودين.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.