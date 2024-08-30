فاطمة عادل تحيى حفل الليلة الـ١٢ لـ "صيف الإنتاج الثقافى".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنطلق فعاليات الليلة الثانية عشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا".



حيث تحيى الفنانة "فاطمة عادل" بمصاحية فرقتها الموسيقية، حفل الليلة قبل الأخيرة لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، وتقدم مجموعة من الأغانى لكبار نجوم الطرب بجانب عدد من أغانى التراث الشعبى الأصيل .



ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجارى بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن تختتم فعاليات البرنامج يوم السبت ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.