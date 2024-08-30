شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون غدا امتحان الكيمياء والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى السبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يتم أولا بأول، مضيفة أن عدد كراسات إجابة امتحانات الدور الثاني قليلة ومن ثم يتم الانتهاء منها سريعا، خاصة أن التقدير يتم بشكل إلكترونى فى الكنترولات، إضافة إلى التصحيح للأسئلة المقالية، موضحة أن كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يتم مراجعة بيانات الطلاب قبل بدء التصحيح، كما يتم التصحيح وفق نماذج إجابات كل مادة بحيث يتم التصحيح بشكل دقيق دون مشاكل، مشددة على أن اللجان الفنية تراجع نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح للتأكد من أن نماذج الإجابة مطابقة للمواصفة الفنية للاختبارات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أنه يتم التصحيح بشكل دقيق وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني فور الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح وتجميع النتيجة، مشددة على أن نهاية الامتحانات للدور الثاني 3 سبتمبر المقبل، وستعلن النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، مشددة على أن أى طالب قام بتأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة وأدى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة الفعلية للمواد سوف يلتحق بالكلية التى تناسب مجموعه وسيتم فتح تنسيق الجامعات بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للدور الثانى.