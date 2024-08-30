شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم.





