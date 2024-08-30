شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجنوب، بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 30 /8/ 2024 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 31 /8/ 2024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال تغيير خط طرد محطة المانسترلي قطر 500 مم (جزئي) بطول 30 متر تقريبًا.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: منطقة ساقية مكى فى المربع من شارع الكولدير وحتى شارع السوق من السكة الحديد وحتى شارع البحر الأعظم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.