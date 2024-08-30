شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرضاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد وبحيرة ناصر ورأس بناس، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة بـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.