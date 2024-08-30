شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو الشركات لتقديم طلب استخدام طارىء لاختبارات جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنها طلبت من مصنعي أجهزة التشخيص المختبري لجدرى القرود mpox لتقديم طلب إبداء الاهتمام بإدراجها في قائمة الاستخدامات الطارئة.

وكانت منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات مستمرة مع المصنعين حول الحاجة إلى التشخيصات الفعّالة، وخاصة في البيئات ذات الدخل المنخفض.. ويشكل طلب المصنعين لإدراج أجهزة التشخيص المختبري في قائمة الاستخدامات الطارئة .

وقال البيان ، إن إجراء الاختبارات أمر أساسي لتمكين الناس من الحصول على العلاج والرعاية في أقرب وقت ممكن ومنع انتشار المرض بشكل أكبر. ومنذ عام 2022، قدمت منظمة الصحة العالمية حوالي 150 ألف اختبار تشخيصي لفيروس جدرى القرود على مستوى العالم، ذهب أكثر من ربعها إلى بلدان في المنطقة الأفريقية. وفي الأسابيع المقبلة، ستقدم منظمة الصحة العالمية 30 ألف اختبار آخر إلى البلدان الأفريقية.

مع الإبلاغ عن ما يصل إلى 1000 حالة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها هذا الأسبوع، فإن الطلب على الاختبارات التشخيصية آخذ في الارتفاع. في هذا البلد المتضرر بشدة، عملت منظمة الصحة العالمية مع الشركاء على زيادة القدرة التشخيصية للاستجابة لارتفاع الحالات. منذ مايو 2024، تم تجهيز 6 مختبرات إضافية لتشخيص جدرى القرود mpox، مما يتيح اللامركزية في قدرة الاختبار من المدن الكبرى إلى المقاطعات المتضررة. يوجد اثنان من هذه المختبرات في جنوب كيفو، وتم اختيارهما للاستجابة لتفشي السلالة الفيروسية الجديدة، المسماة Ib. وبفضل هذه الجهود، تحسنت معدلات الاختبار بشكل كبير في البلاد، حيث تم اختبار أربعة أضعاف عدد العينات في عام 2024 حتى الآن مقارنة بعام 2023.

كما قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالاختبارات التشخيصية للكشف عن سلالة الفيروس الجديدة، وهي تعمل مع البلدان لطرحها. وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الصحة العالمية ملفات تعريف المنتجات المستهدفة لتوجيه الشركات المصنعة في تطوير اختبارات تشخيصية جديدة.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في 14 أغسطس 2024 أن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود mpox في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي عدد متزايد من البلدان في أفريقيا يشكل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005).

يُطلب الآن من مصنعي أجهزة التشخيص المختبري تقديم البيانات المتاحة عن الجودة والسلامة والأداء إلى منظمة الصحة العالمية في أقرب وقت ممكن. تُجرى أجهزة التشخيص المختبري في المختبرات للكشف عن مسببات الأمراض. يُعد الكشف عن الحمض النووي الفيروسي عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل و هو المعيار الذهبي لتشخيص جدرى القرود mpox. يكتشف الحمض النووي للفيروس في العينات المأخوذة من آفات الجلد، مثل السوائل أو القشور من الحويصلات أو البثور.

لا يُنصح باختبار الدم للتشخيص الروتيني ويمكن استخدام طرق الكشف عن الأجسام المضادة لتصنيف الحالات بأثر رجعي ولكن ليس للتشخيص.

ومن خلال إجراء عملية الموافقة على الاستخدام الطارىء، تستطيع منظمة الصحة العالمية الموافقة على المنتجات الطبية مثل اللقاحات والاختبارات والعلاجات للاستخدام، وتقييم مدى قبول استخدام منتجات محددة للشراء المحدود في حالات الطوارئ. وتهدف هذه العملية إلى مساعدة البلدان التي لم توافق على المنتجات الطبية من خلال عمليات الموافقة الوطنية، على شراء المنتجات التي تشتد الحاجة إليها مثل الاختبارات من خلال وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

الجدري القردي هو مرض يسببه فيروس جدري القرود، وهو نوع من جنس فيروسات الجدري القردي ، والذي يمكن أن ينتقل إلى البشر من خلال الاتصال بشخص مصاب، أو مع مواد ملوثة، أو مع حيوانات مصابة.

إن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات التشخيص أمر ضروري بشكل عاجل لأن الاختبارات ضرورية للتدابير الحاسمة مثل تعزيز قدرة المختبرات وتحسين التحقيق في الحالات وتتبع المخالطين وجمع بيانات المراقبة والإبلاغ في الوقت المناسب. وكحزمة واحدة، تساعد هذه التدابير البلدان على تحديد سلاسل انتقال العدوى واكتشاف الحالات في وقت مبكر ومنع المزيد من الانتشار ومراقبة الفيروس في الوقت الفعلي. إن إنشاء إجراءات قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ لاختبارات التشخيص جدرى القرود mpox سيساعد في التقدم نحو هذا الهدف.