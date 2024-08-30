حرارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة، وحتى الأربعاء 4 سبتمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد..

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع ان تشهد البلاد خلال تلك الفترة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 30 أغسطس والسبت 31 أغسطس فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأسوان وبحيرة ناصر وأبو سمبل ورأس بناس.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بداية من الأحد الموافق 1 سبتمر المقبل.

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