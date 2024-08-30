شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 500 فرصة عمل للشباب بأسيوط.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توفير عدد 500 فرصة عمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على المهن الآتية :

- معلمين بمدارس خاصة.

- مهندس ميكانيكا.

- فني تحاليل "علوم قسم كيمياء".

- مندوب مبيعات.

- وكيل تأميني.

- مدير وحدة.

- وسيط تأميني.

- مسئول تمويل.

- أخصائي تمويل.

- مشرفين أمن.

- أفراد أمن.

- فنيين إنتاج.

- عمال إنتاج.

- سائق درجة أولى وثانية.

- سائق كلارك.



تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير إحتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة التى تحتاجها خطوط الإنتاج، ومتابعة عمليات التشغيل ومراعاة تطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير عقود عمل مناسبة، والإشراف على تمتع العمال بكافة الحقوق والواجبات التى أقرها لهم القانون.