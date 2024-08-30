شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة تقليل الاغتراب.. لليوم الثانى إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثانى على التوالى، يوصل موقع التنسيق الالكترونى اتاحة تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات"، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، في ضوء الـ10% من الطلاب، ويستمر الموقع فى إتاحة التقدم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب ، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقعغ التنسيق فقط.

فيما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.