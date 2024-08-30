شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحكم بحبسه سنة مع شقيقه.. تعرف على سبب تزوير عصام صاصا محرر رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم بالحبس سنة صدر من محكم جنايات جنوب القاهرة، ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، بتهمة تزوير محرر رسمي، ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية، لماذا زور عصام صاصا توكيل القضايا المتسبب الذي تسبب في حبسه؟.

وكشفت التحقيقات أن عصام صاصا أمد شقيقه بصورة البطاقة الشخصية الخاصة به، لتحرير توكيل عام للقضايا وهو خارج البلاد بعد هروبه عقب اتهامه بالقتل الخطأ، فقام شقيقه باستغلال حسن نية موظف تسجيل التوكيلات، ووقع بالنيابة عن شقيقه وبصم على أوراق التوكيل بصفته "عصام صاصا"، ثم قام بتحرير التوكيل وتقديمه لمحامي الذي تقدم به إلى نيابة العمرانية الجزئية بصفته وكيلا عن عصام صاصا.

وخلال التحقيقات في واقعة القتل الخطأ، تبين للنيابة اختلاف توقيع عصام صاصا في محضر التحقيقات عن التوقيع في توكيل القضايا، فقامت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الذي كشف أن التوقيعات في تحقيقات النيابة تختلف عن التوقيعات والبصمات في توكيل القضايا.

وكانت قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمعاقبة مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب ،محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.