شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس إنشاء قاعة مؤتمرات وأرض معارض ومول تجارى بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندسة مروة حسن أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أمس الخميس، حجر الأساس لإنشاء قاعة مؤتمرات وأرض معارض ومول تجاري، بمركز خدمات الحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد.

وقال الدكتور وليد عباس، إنه تم تخصيص مساحة 6730 م2 للمشروع، وتتولى إحدى الشركات تنفيذ مكونات المشروع، تبرعًا منها لصالح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ومساهمة فى توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدينة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالظاهر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات، إلى أن تنفيذ الشركة لهذا المشروع يأتى فى إطار مسئوليتها المجتمعية، والمساهمة في توفير الخدمات اللازمة لسكان مدينة الشيخ زايد، موضحاً أنه سيتم تنفيذ مشروع مماثل بمدينة 6 أكتوبر.