"الأرصاد": أمطار غدا على هذه المناطق ولمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال أسابيع ينتهى فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف.

وأضافت "الأرصاد"، أن فصل الخريف هذا العام يبدأ الأحد 22 سبتمبر 2024، ومع بداية شهر سبتمبر الأسبوع القادم سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية.

وأوضحت "الهيئة"، أن المنخفضات الجوية فى طبقات الجو العليا ستعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة؛ مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء، وانخفاض نسب الرطوبة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس ستشهد فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد يوم السبت القادم وتمتد يوم الأحد على السواحل الشمالية، وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية قد تغزر أحيانًا اليوم الجمعة على مناطق من "أسوان - أبوسمبل - بحيرة ناصر - حلايب - شلاتين - رأس بناس"، يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتابعت: تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة، ومن المتوقع أن تتراوح خلال الأسبوع القادم ما بين "34-33" درجة.