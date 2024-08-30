شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تحدد موعد ومناطق حملة التعطيم ضد شلل الأطفال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير الصحة الفلسطينية، ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستنطلق اعتبارا من بعد غد الأحد.

وأوضح الوزير أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.

وأكد وزير الصحة أنه سيتم نقل معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.

وشدد على أن وزارة الصحة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف"، و"الأونروا"، مؤكدا أن الطعم آمن تماما.

وتوجه وزير الصحة إلى أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية بضرورة تطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه الطعومات.

ونشرت وزارة الصحة خرائط ميدانية تبين أماكن ومراكز التطعيم، كما أرسلت رسائل نصية للمواطنين في قطاع غزة لإعلامهم بمواعيد تلقي المطاعيم.