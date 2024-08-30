شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ تطبيق غرامة 7% على المتأخرين عن سداد الفاتورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من أول سبتمبر الجاري.

يأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء.