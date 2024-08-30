شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. تكاثر السحب وسقوط أمطار رعدية جنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة علي مختلف الأنحاء تكون متوسطة ومنخفضة علي جنوب الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا كما من المتوقع أن يصاحبها إثارة للرمال والأتربة بسبب الرياح الهابطه .

ويشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد وبحيرة ناصر ورأس بناس، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.