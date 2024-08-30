شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا حتى نهاية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء) خلال العام الحالي، وذلك تماشيًا مع خطة وزارة البيئة.

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت التجارية الملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما كلف المحافظ بمتابعه غلق المسابك التى تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة صباحًا مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل بدون قيود خلال 24 ساعة يوميًا وذلك خلال الفترة من 1 / 9 / 2024 وحتى 30 / 11 / 2024، مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقرر المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائياً وذلك خلال الفترة من 1 / 9 / 2024 وحتى 30 / 11 / 2024 مع تنفيذ قرارات الغلق للمكامير المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإضافة الي قيام الإدارات المعنية بالنظافة والمخلفات الصلبة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعة اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنة بنطاق كلا منهم مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات.

ووجه محافظ الجيزة بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارات البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة و الأزمات والكوارث و غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية علي أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتى للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومى بشبرامنت.

كما كلف "النجار"، غرفة عمليات المحافظة بالعمل علي مدار اليوم في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفه في اي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وكلف المحافظ إدارة شئون البيئة بمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة الي جانب المرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعه مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث إشتعال ذاتي ومتابعه التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والادارة العامة للمرور بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر المخالفين والتوسع في تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية في إنتاج (الأسمدة العضوية ـ الأعلاف الغير تقليدية).

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعداد خطة للمرور والتفتيش علي كافة المنشآت الصماعية التابعة لها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.