شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: مقتل أكثر من 150 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، مقتل أكثر من 150 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.