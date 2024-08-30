شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: نقل جثامين 29 شهيدا لمستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى جنين وترتكب انتهاكات بحق المرضى والطواقم الطبية، كما تجدد المدفعية الإسرائيلية قصفها لشارع السكة بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال تقصف منزلا في منطقة أرض الشنطي غرب الصفطاوي شمال قطاع غزة، فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية نقل جثامين 29 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم من خان يونس ورفح الفلسطينية.