شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مدرس بجامعة عين شمس بالمركز الثانى فى المسابقة البحثية " الحوكمة والذكاء الاصطناعى" والان مع تفاصيل الخبر

حصل الدكتور أحمد مجدي، المدرس بقسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب، على المركز الثاني في المسابقة البحثية 'الحوكمة والذكاء الاصطناعي' التي نظمها المعهد القومي للحوكمة لعام 2024، وذلك عن بحثه المعنون "حوكمة الذكاء الاصطناعي بين الواقع والفن السينمائي".

وقد تم اختيار البحث من بين أكثر من سبعين بحثًا مقدمًا من باحثين على مستوى الجمهورية، مما يعكس التميز العلمي لجامعة عين شمس في مختلف المجالات.

وتتقدم إدارة الجامعة بالتهنئة للدكتور أحمد مجدي على هذا الإنجاز المتميز، والذي يعكس المكانة العلمية الرائدة التي تتمتع بها جامعة عين شمس. هذا الفوز يؤكد على التزام الجامعة بدعم شباب الباحثين، ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات الحوكمة والذكاء الاصطناعي.

وقد أعلن مكتب الجوائز أن المسابقة التي طرحها المعهد القومي للحوكمة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - اعتمدت على جودة الأبحاث المقدمة، وأصالتها، وقابليتها للتطبيق العملي. وقد قامت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، بتسليم الدروع وشهادات التقدير للفائزين في مقر المعهد.

ومن الجدير بالذكر أن البحث الذي قدمه الدكتور أحمد مجدي استعرض قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي من منظور السينما والفن، مبينًا كيف يمكن للأعمال الفنية أن تبسط النظريات العلمية المعقدة مثل الحوكمة، وتتنبأ بالسيناريوهات المستقبلية التي قد تتحقق إذا لم يُولَ الاهتمام الكافي بحوكمة الآلات. يعكس البحث أهمية المزج بين الفنون ونظريات الحوكمة في معالجة هذه القضايا المهمة.

تؤكد جامعة عين شمس على دعمها الكامل للعلماء وشباب الباحثين، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، تحقيقًا لرسالتها في الريادة والتفوق على جميع الأصعدة. كما تلتزم الجامعة بتوفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم البحث العلمي وتعزيز قدرات الباحثين، مما يساهم في تحقيق إنجازات متميزة ويعزز مكانتها كمنارة للعلم والمعرفة.