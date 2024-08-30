شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيطرى يوضح أثر المتبقيات الدوائية على صحة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد راضى الطنطاوى، طبيب بيطرى، إن كثيرا منا يهتم بالأدوية التى يتناولها هو فقط، ولا يجرؤ أن يتناول حبة دواء إلا بعد استشارة الطبيب خوفا من الأضرار التي يمكن أن تحدث له، ولا يُدرك أنه من الممكن أن يمكن أن يتناول أدوية ضارة دون دراية منه، من خلال تناول الأغذية ذات الأصل الحيوانى.

وأضاف الطنطاوى، لـ"الخليج 365"، أن الأمر يتعلق بالحيوانات وإعطائها الأدوية بدون إشراف الطبيب البيطرى، سواء عن طريق المربيين أو عن طريق الدخلاء على مهنة الطب البيطرى، موضحا أن أغلب الأدوية لها فترة سحب سواء فى اللحوم أو الألبان، ولذلك يلزم إشراف بيطرى يحظر استهلاك اللحوم أو الألبان خلال فترات السحب، حيث أن المنتجات الغذائية من أصل حيواني تمثل نسبة كبيرة من نظامنا الغذائي المصرى، وأحد ركائز الأمن الغذائى.

وتابع: "ربما سمعت عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وأن هناك أشخاص توفوا من أثر بكتيريا مقاومة لجميع المضادات الحيوية فمن أين أتت تلك البكتيريا المتوحشة؟ كل هذا ناتج من الاستخدام المفرط وغير المتزن أو عدم استكمال كورس علاج، أو من أكل لحوم أو منتجاتها أو منتجات الألبان بها بقايا أدوية، فتأخذ جرعة غير كافيه لقتل المسبب المرضى و يشتد بهذة الجرعة التى تعمل كتحصين لهذه البكتيريا من المضاد الحيوى نفسه، جرعة غير قاتلة للبكتيريا تحفز أنظمتها المناعية ضد الدواء، ثم تقوى وتشتد جيلا بعد جيل حتى تصبح قوة فتاكة لا يؤثر فيها أى دواء".

ولفت إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل: مرضى الكبد و الكلى، يحظر عليهم بعض الأدوية التى تستخدم بكثرة فى المجال البيطرى، مثل: "أدوية طفيليات الدم المنتشرة فى مصر بكثرة مما قد يؤدى بحياتهم، مضيفا: وانطلاقا من هذا المبدأ، نشدد على عدم إعطاء أى حيوان أدوية بدون الإشراف البيطرى، وعدم شراء لحوم مذبوحة خارج المجزر ولا ألبان غير خاضعة للإشراف البيطرى، لسلامتك وسلامة المجتمع".