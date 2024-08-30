بيان عاجل بشأن حركة القطارات بعد خروج دخان من عربة لعمال ونش الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024 الساعة 14:00 تلاحظ خروج دخنة من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر "الاستراحة" بمحطة كوبري الليمون.



وقالت "الهيئة"، إنه على الفور تم سحب باقي أجزاء الونش، وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافئ.



وأضافت سكك حديد مصر، أن الدخنة بعيدة عن حركة مسير القطارات، وغير مؤثرة عليها، ولا يوجد أية إصابات أو وفيات أو أي تأخيرات، والحركة منتظمة على جميع المحطات والخطوط.



وأهابت "الهيئة"، بجميع وسائل الإعلام، عدم الالتفاف إلى الأخبار المغلوطة.

