"التنظيم والإدارة": إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في وظائف مهندسي "الري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة التظلم في مسابقة لشغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري.

وبحسب بيان جهاز التنظيم والإدارة، يمكن الاستعلام من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من هنا

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بامتحان المتقدمين إلكترونيًا بمركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي أنشأه بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، واستنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ لضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات للوظائف العامة، وحرص الجهاز أن يكون النظام مميكنًا بالكامل دون أي تدخل بشري.

ويعقد الجهاز، المقابلات والامتحانات الشفوية بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة، حيث تقوم لجنة متخصصة بامتحان المتقدمين شفاهة أمام بعضهم البعض في قاعة مخصصة لذلك، وذلك في إطار إعمال مبدأ الشفافية والنزاهة.