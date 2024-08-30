"سويلم" يتابع منظومة الري والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة منظومة الري والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية.

ووجه "سويلم"، بحسب بيان وزارة الري، الجمعة، بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإنشاء محطة رفع جديدة على مصر فى قلابشو وزيان؛ لتستوعب التصرفات المائية وضخها إلى مجرور الطرد القائم حاليًا مع توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف الماكينات بتصرف 13 م3/ث.

ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية، بالتنسيق مع وزارة البيئة ومتابعة تطبيق معالجة الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة، والتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان لدراسة تغطية مجرور طرد محطة الرفع

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