وزير النقل يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – أ ش أ -



عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، على هامش فعاليات توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اجتماعا مع سفير فرنسا لدى مصر، إيريك شوفالييه، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.



وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في كلا البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون التاريخي المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصر في مجالات النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.



كما لفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، للتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والذي يضم مصنعين، الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع)، على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بالشركة والمطبقة بجميع مصانعها حول العالم، وكذلك الاهتمام بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر.



من جانبه، أعرب سفير فرنسا لدى مصر عن سعادته البالغة بتوقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الفرنسية.



وأشاد بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الفرنسية لإنجاز كافة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات الهامة في مصر، مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات.

