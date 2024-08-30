شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنفى نشوب حريق بقطار داخل محطة مصر فى رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الاعلام من نشوب حريق بـ قطار داخل محطة مصر في رمسيس.

واكدت الهيئة في بيانها أن ماحدث اليوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2024 14:00 عبارة عن خروج دخنة من العربة المخصصه لعمال ونش الخطر( الإستراحة ) بمحطة كوبري الليمون وعلي الفور تم سحب باقي أجزاء الونش وتم السيطرة علي الدخنة وإخمادها بمعرفة المطافي. والدخنة بعيد عن حركة مسير القطارات وغير مؤثر عليها ولا يوجد أي إصابات أو وفيات أو أي تأخيرات وأن الحركة منتظمة علي جميع المحطات والخطوط.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر وتناشد المواطنين بعدم الالتفاف إلي الأخبار المغلوطة والكاذبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.