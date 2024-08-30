شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 يوم صحة قدمت 46 مليون و881 ألف خدمة مجانية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 46 مليون و881 ألف و717 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 29 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و655 ألفا و982 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 581 ألفا و773 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 384 ألفا و349 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 101 ألف و743 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 34 ألفا و73 خدمة، بالإضافة لتقديم 86 ألفا و82 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و604 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 110 آلاف و371 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 201 ألف و588 خدمة.

وقال عبدالغفار إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و504 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13 ألفا و852 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2555 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 19 ألفا و50 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ74 ألفا و438 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».