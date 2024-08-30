شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص جهود حملة "إيد واحدة" خلال 24 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، جهودها، حيث تهدف المبادرة التنموية الشاملة إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ملخص لجهود الحملة خلال اليوم :

استمرار القوافل: شهد اليوم استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم.

زيارة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لمؤسسات التحالف (مؤسسة مرسال-بنك الشفاء المصري-بنك الطعام المصري) لبحث سبل تطوير التعاون بين المؤسسات والتحالف وإبراز الإيجابيات وتعزيزها والوقوف على التحديات وبحث سُبل حلها،كما تم تقديم بعض المقترحات للعمل عليها لتنسيق جهود مؤسسات التحالف الوطني.

استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات الحملة.

تهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.