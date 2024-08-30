شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب منخفضة ومتوسطة بمناطق متفرقة مصحوبة بأمطار خفيفة غير مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن تكون السحب سيعمل على تلطيف الأجواء وحجب جزء من أشعة الشمس ويعطى شعور بطقس أفضل.

ويشهد اليوم الخميس ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد صباحا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وتغزر أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32.