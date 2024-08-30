شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: بلاش ساندوتش اللانشون فى المدرسة قد يحتوى على ميكروب الليستيريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمر هيكل أسناذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة العليا لأمراض الكبد فى تصريح خاص، تعليقا على ما تم نشره فى خبر ب "الخليج 365 "، عن حدوث 8 وفيات بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الاصابات بسبب بكتيريا الليستيريا نتيجة تناول اللحوم المصنعة المعلبة وذلك وفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC" ان ميكروب الليستيريا يعيش على الأطعمة التى لا تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة قبل تناولها مثل درجة حرارة التى تؤدى الى الغليان.

وقال، ان هذا الميكروب قد يعيش فى درجة حرارة منخفضة، وتعتبر اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج والسوسيس واللحوم المعلبة بيئة خصبة لنموه ، وهو يكثر استهلاكه مع دخول المدارس، محذرا الامهات من اعطاء الطفل ساندوتش اللانشون ، والذى قد يعرض طفلها للخطر نتيجة اصابته ببكتيريا الليستريا.

وأضاف أن اللحوم المصنعة تعتبر بيئة خصبة لنمو ميكروب الليستريا، موضحا ان هذه البكتيريا لا توجد فى اللحوم الطازجة بل تتكاثر فى اللحوم المصنعة ، كما أن اللحوم الطازجة يتم طهيها جيدا وتتعرض لدرجة حرارة عالية تصل الى حد الغليان مما يقتلةاى ميكروب فيها على عكس اللحوم المصنعة التى تعتمد على التوابل والتوابل الحريفة لاعطائها المذاق الخاص الذي يعشقة الأطفال، وتعتمد على المواد الحافظة التى توضع عليها وبالتالى فهى لحوم غير مطهية.



وأكد ، ان اللحوم المصنعة لا تحتوى على اى قيمة غذائية مفيدة للطفل، بل إنها تمثل خطورة على الاطفال والكبار اذا احتوت على هذه البكتيريا القاتلة التى قد تسبب الوفاة.



وينصح الأمهات باعطاء أطفالهن بدلا من اللانشون البيض باى طريقة مفضلة للطفل او البطاطس المسلوقة او البورية او الجبن بكافة أنواعها ، بالاضافة الى الخضروات مثل الطماطم والخيار، كما ان طبق الفول من أفضل وجبات الافطار الصحية ويمكن عمل ساندوتشات للأطفال منها بدلا من اللحوم المصنعة.

وأكد، أن الخضروات الورقية قد تحتوى على ميكروب الليستريا لذلك ينصح بغسل الخضروات تحت المياة الجارية جيدا مع وضع قليل من الخل أثناء غسلها.

وينصح أيضا بغلى الألبان جيدا حتى يصل لدرجة الغليان وليس الفوران ، مشيرا إلى أن درجة الفوران هى مرحلة قبل الغليان قد تصل إلى 90 درجة مئوية ولكن يجب أن يصل إلى المرحلة التالية للفوران وهى الغليان ليصل إلى 100 درجة مئوية حتى يتم قتل أى ميكروب موجود فى اللبن.

وقال ، إن أهم الأعراض التى تظهر نتيجة الإصابة بالليستريا هو ارتفاع فى درجة الحرارة، والقىء وآلام البطن، وقد يصاحب ذلك تشنجات اذا وصل إلى مرحلة متقدمة من المرض وقد يؤدى إلى الوفاة إذا وصلت إلى المخ، مؤكدا أن هذه الإصابات نراها باستمرار فى المستشفيات وقد تحتاج دخول الرعاية المركزة.

وكان موقع وكالة رويترز قد أوضح إن تفشي بكتيريا الليستيريا المرتبطة باللحوم المعلبة فى الولايات المتحدة، أدى إلى 14 حالة مرضية جديدة و5 وفيات إضافية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة، استدعت جميعها دخول المستشفى، مع 8 حالات وفاة إجمالاً، ويعد هذا التفشي الآن أكبر حادثة إصابة بالليستريا منذ تفشي المرض المرتبط بالشمام في عام 2011.

وذكرت الوكالة أن الوفيات الخمس الأخيرة حدثت في فلوريدا وتينيسي ونيو مكسيكو وكارولينا الجنوبية.

وأضاف الموقع ، إن الليستريا هي بكتيريا مرنة يمكنها البقاء على الأسطح، مثل شرائح اللحوم، وفي الأطعمة، حتى في درجات الحرارة المبردة، على الرغم من أن التبريد لا يقتل الليستيريا، إلا أن إعادة تسخين الأطعمة إلى درجة حرارة عالية بما يكفي قبل الاستهلاك يمكن أن يقضي على البكتيريا.

تشير تقارير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن البيانات الوبائية والمخبرية والتتبعية تشير إلى أن اللحوم المقطعة في محلات بيع الأطعمة الجاهزة، بما في ذلك نقانق الكبد من ماركة Boar's Head ، ملوثة بالليستيريا وتسبب الأمراض.

يمكن أن يستغرق ظهور أعراض داء الليستريات، والتي تشمل الحمى والقشعريرة والصداع، ما يصل إلى 10 أسابيع لدى بعض الأفراد.

تنصح وكالة الصحة بشدة بعدم تناول اللحوم المعلبة التي تم سحبها من الأسواق وتحث المستهلكين على التحقق من أي منتجات تم سحبها متبقية، حيث يمكن أن يكون لها مدة صلاحية طويلة، مضيفة، إن بعض المنتجات لها تواريخ بيع تمتد إلى أكتوبر 2024.