شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية مد فاعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد ، اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر ولمدة شهر مع التوسع إلى ما يقارب الضعف فى عدد المنافذ المشاركة تزامناً مع قرب حلول العام الدراسى الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.