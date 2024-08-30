شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: الاحتلال يمنع دخول المساعدات لغزة.. وعملياته مستمرة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في كل أنحاء قطاع غزة حتى الآن، لافتا إلى أن صواريخ كان يحملها الطيران الإسرائيلي انطلقت صوب جنوب رفح الفلسطينية التي كانت بشكل كثيف للغاية.

وأضاف «الغنام»، في تصريحات عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أعداد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر، بالإضافة إلى عدم دخول المساعدات حتى الآن، وأن المساعدات الذي دخلت بالأمس قليلة للغاية مقارنةً بالأيام السابقة.

وتابع: « تغلق المعابر الإسرائيلية يوم السبت دائما، وبالتالي لم يسمح بدخول أي من المساعدات تحديدا مساعدات الوقود والمواد الغذائية، والتي بات الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إليها حسب وصف المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ازدياد المأساه الإنسانية».

وأشار إلى أن من يشارك الأمم المتحدة في السياسة الخارجية هو الاتحاد الأوروبي، التي تحدث على مأساة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هناك آمال محدودة بشأن الهدنة الإنسانية التي ستكون بعد غد وستستمر خلال ثلاثة أيام، وسيتم تقسيمها زمنيا ومكانيا على اعتبار أن يكون هناك يوم في شمال غزة والأخر في وسط غزة والثالث والأخير في جنوبه لإعطاء فرصة للأطفال في تناول الجرعات الخاصة في ظل تفشي الأوبئة داخل قطاع غزة.