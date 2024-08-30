سقوط عصابة سرقة السيارات وتقطيعها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 عناصر إجرامية)؛ لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وإعادة بيعها.

ضُبط بحوزة المتهمين (فرد خرطوش - السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة- الأدوات المستخدمة في تقطيع السيارات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتي سرقة سيارتين على النحو المشار إليه، وقيامهم بتقطيع السيارتين والتصرف في أجزائها بالبيع لعميليهما "سيئا النية" (لهما معلومات جنائية) تم ضبطهما وبحوزتهما (أجزاء من السيارتين).