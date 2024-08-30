ضبط عاطل حول مسكنه بالقاهرة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وعثر داخل مسكنه على (طبنجة – 3 فرد خرطوش – فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع)، و بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.