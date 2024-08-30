يحيى الكومي دخل التخشيبة.. 12 حكمًا تحرم رئيس الإسماعيلي السابق من حريته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي السابق تصدر محركات البحث بعد القبض عليه داخل فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق محافظة الجيزة

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي كشفت عن ان "الكومي" مطلوب ضبطه على خلفية صدور 12 حكمًا قضائيًا "تبديد شيكات" ضده بينها مستأنف بمدينة نصر.

معلومات وردت للعميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بتردد يحيى الكومي على منزله داخل مزرعة بالطريق الصحراوي ليوجه بتحرك مأمورية من قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط الرئيس السابق للإسماعيلي واقتياده إلى ديوان القسم تحت إشراف المقدم إسلام المهداوي مفتش مباحث الفرقة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده.