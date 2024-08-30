إعلان نتيجة التظلمات على وظائف مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

وبحسب بيان جهاز التنظيم والإدارة، يمكن الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة وظائف المركز الوطني من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

وكان جهاز التنظيم والإدارة، أعلن عن مسابقة شغل وظائف مهندسين "مساحة ومدني وشبكات وعمارة" بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، في 17 يناير الماضي.

وتم فتح باب التقديم في المدة من 1 إلى 15 فبراير، وعقد الامتحان الإلكتروني يوم 22 يونيو الماضي، ثم عقد المقابلة الشفوية يوم 5 أغسطس الجاري وأعلن نتيجتها يوم 11 من نفس الشهر، ليعلن إتاحة التظلم في المسابقة بدءًا من اليوم التالي والموافق 12 أغسطس ولمدة أسبوعين.